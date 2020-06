Benfica e Sporting já conhecem árbitros para as partidas do regresso da Liga NOS

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações também para os encontros de quinta-feira, depois de já ter feito isso com os duelos de quarta-feira. Agora, ficou a conhecer-se que Manuel Mota vai dirigir a receção do Benfica ao Tondela, enquanto Carlos Xistra apita a visita do Sporting ao V. Guimarães. Por outro lado, Manuel Oliveira estará no Marítimo-V. Setúbal.



Marítimo-V. Setúbal

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins





