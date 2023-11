Morreu José Luís Tavares, antigo presidente da APAF

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) José Luís Tavares morreu aos 87 anos, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que decretou um minuto de silêncio em todas as competições que organiza.

"A FPF decretou um minuto de silêncio nas suas competições em memória de José Luís Tavares, entre os dias 23 e 26 de novembro", pode ler-se na nota.

A APAF também lembrou, na rede social Facebook, o antigo presidente, considerando que este "deixou um legado notável no movimento associativo", elogiando-lhe o "compromisso, liderança e paixão pela causa de arbitragem".

Em comunicado, a FPF dá conta da morte do antigo dirigente da APAF, mas também da Comissão de Arbitragem da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, entre outros cargos, lembrando que este era seu sócio de mérito.

"José Luís Tavares foi e será sempre uma referência no mundo da arbitragem portuguesa. Um homem dedicado à causa, a qual viveu com enorme paixão. Além de árbitro, foi dirigente exercendo cargos de liderança nos quais defendeu a classe com inabalável firmeza. O legado que deixa é reconhecido não apenas pelos seus pares, mas também por todo o futebol nacional", declarou o presidente da FPF, Fernando Gomes, citado em comunicado.