Morreu Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem e dirigente do Boavista

José António Pinto de Sousa, antigo dirigente do Boavista e ex-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), morreu esta quinta, aos 85 anos. O funeral será realizado na sexta-feira, dia 10, pelas 15 horas, na Igreja do Foco, no Porto."O Boavista FC lamenta profundamente o falecimento de José António Gonçalves Pinto de Sousa, sócio n.º 177, que serviu o Clube em várias direções nas mais diversas funções, entre as quais Vice-Presidente, membro do Conselho Geral e Presidente da Comissão de Obras durante a reconstrução e modernização do Estádio do Bessa, em 1983, que ajudou a transformar o Boavista FC. À família enlutada e aos amigos, o Boavista FC endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se no site do clube que anuncia igualmente que a bandeira dos axadrezados será colocada a meia haste.Também o FC Porto já lamentou a morte de Pinto de Sousa, "amigo de infância" de Pinto da Costa. "O FC Porto recebeu com consternação a notícia do falecimento de José António Pinto de Sousa, histórico dirigente do Boavista e do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Amigo de infância de Jorge Nuno Pinto da Costa, de quem foi colega no Colégio das Caldinhas em Santo Tirso, Pinto de Sousa faleceu nas últimas horas, com 85 anos. À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências", escreveram os dragões.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.