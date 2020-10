"Não me chamas mais gatuno. Parto-te toda": árbitro julgado por agressões a adepta do Sporting

Ficou em silêncio, esta quinta-feira, no início do julgamento, Nuno Manso, árbitro-auxiliar de primeira categoria acusado de ter agredido e insultado uma adepta do Sporting, após um comentário no Facebook, em dezembro de 2016, na sequência de um dérbi em Lisboa, entre os leões e o Benfica, em que Nuno Manso foi interveniente. Leia o artigo na íntegra no 'Correio da Manhã'.





O caso remonta a 16 de dezembro de 2016 como Record noticiou então.