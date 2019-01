Notícia Record: Fábio Veríssimo de fora nas próximas semanas

Fábio Veríssimo vai ficar afastado durante algumas semanas da função de videoárbitro e terá presença limitada nas próximas jornadas da 1ª Liga, sabe Record. O árbitro que esteve como VAR no FC Porto-Benfica (3-1 ) da Allianz Cup vai ser inclusivamente chamado para uma reunião individual no Conselho de Arbitragem em resultado da sua atuação no clássico.O desempenho de Fábio Veríssimo foi um dos principais temas de reflexão nos polos de arbitragem de Lisboa e do Porto que como habitualmente cumpriram esta quarta-feira mais uma manhã de trabalho, repartida entre sessão teórica e treino. O árbitro leiriense, como sempre, esteve na capital e, segundo Record apurou, ouviu algumas críticas sobre a sua atuação no clássico. Foi expresso o desagrado do CA , nomeadamente no tempo que Veríssimo utilizou para avaliar os lances bem como os diferentes critérios de ação.De um ponto de vista global, o CA não terá ficado satisfeito com a atuação de Veríssimo que não esteve de acordo com o que se pretende de quem exerce a função de VAR. Por isso mesmo, o árbitro será chamado para uma reunião no Conselho de Arbitragem.Recorde-se que no passado o CA já sancionou atuações negativas de árbitros no desempenho da função de VAR. Foram os casos de Bruno Paixão e Vasco Santos que estiveram algumas semanas fora das nomeações. De acordo com o que Record apurou, é seguro que Fábio Veríssimo vá passar longas semanas afastado do desempenho de VAR e com presença limitada como árbitro de jogos da 1ª Liga.Fábio Veríssimo foi severamente criticado por Luís Filipe Vieira no final do FC Porto-Benfica, tendo o presidente encarnado afirmado que "este homem não pode apitar mais".Autor: A. M.