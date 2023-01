Núcleo de Árbitros de Futebol de Loures e Odivelas veta nomeações para jogos do Bobadelense

O Núcleo de Árbitros de Futebol de Loures e Odivelas (NAFLO) emitiu um comunicado a repudiar os incidentes verificados com o árbitro Pedro Carvalho, de apenas 15 anos, no jogo entre o TOCOF e o Bobadelense."Após o apito final do jogo por parte do árbitro Pedro Carvalho, um jovem árbitro de apenas 15 anos, dois adeptos invadiram o terreno de jogo tendo um deles corrido na direção do árbitro com intuitos agressivos e verbalizando que iria agredir o árbitro. O segundo elemento apenas saltou a vedação para dentro do terreno de jogo. Se não fosse o facto do árbitro, assim que se apercebeu que os adeptos tinham invadido o terreno de jogo, corrido de imediato para dentro da cabine para se refugiar estaríamos, possivelmente, perante mais uma situação de agressões a elementos de arbitragem. Esta situação foi testemunhada por crianças com menos de 12 anos que tiveram este comportamento primitivo, por parte dos adeptos invasores, um exemplo para a vida. Foi testemunhada, igualmente, por outros elementos de arbitragem que estavam presentes no espaço desportivo a arbitrar um outro jogo, por elementos diretivos dos clubes intervenientes e do clube responsável pelo espaço desportivo", pode ler-se no comunicado emitido pelo NAFLO.Depois deste acontecimento, o organismo tornou pública a decisão de "não nomear mais nenhum árbitro para jogos que a equipa do Bobadelense realize nos campos da área de ação do NAFLO". Assim, o núcleo de arbitragem não irá nomear árbitros para jogos de futebol 7, o quais estão sobre a sua alçada.