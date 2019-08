Nuno Almeida: «Foi para isto que trabalhei durante 25 anos»

Árbitro da Supertaça garante: «Receber esta nomeação foi o momento alto da minha carreira» Árbitro da Supertaça garante: «Receber esta nomeação foi o momento alto da minha carreira»

Nuno Almeida é o nomeado para dirigir a Supertaça entre Benfica e Sporting, algo que deixa o árbitro algarvio orgulhoso. Aos 44 anos, garante mesmo que está a viver o ponto mais alto da carreira até agora, depois de muito trabalhar para alcançar um encontro decisivo pela primeira vez."É especial. Receber esta nomeação foi o momento alto da minha carreira. É um momento que era esperado, mas não sabia se o iria conseguir. Foi para este sonho que trabalhei durante 25 anos de carreira. Fiquei extasiado de alegria e motivação com esta nomeação. Encaro este jogo como todos os outros. Só com este profissionalismo, dedicação e empenho de forma igual é que chegamos a este patamar de excelência de conseguir fazer um jogo com esta importância, com este glamour, que é uma final. É uma cereja no topo do bolo por ser uma final, é o objetivo de carreira de qualquer árbitro, qualquer jogador", começou por explicar, em declarações ao site da FPF.Sem problemas de falar sobre a sua rotina de preparação deste que também será o seu primeiro dérbi entre águias e leões, Nuno Almeida revelou como se prepara para um encontro tão especial. "Estes jogos têm o handicap de ainda não estarmos todos totalmente rotinados. Estamos a trabalhar arduamente para este jogo como sempre o fazemos, treinando quatro dias por semanas, estudando, adaptando às alterações às leis de jogo como as equipas fazem. Esperem uma arbitragem competente e empenhada, não só neste jogo como para toda a época. Da nossa parte, esperem empenho e dedicação. Erros vai sempre haver, mas quero é falar da decisões assertivas. Contem com arbitragem plena de competência e de consciência para que a época corra bem", sublinhou.Com a tónica no fair play para o arranque desta temporada, Nuno Almeida garante que a arbitragem tudo vai fazer para promover um futebol positivo e pede o mesmo a quem está envolvido no fenómeno. "Dando nós tudo, também esperamos que os outros agentes desportivos, clube, jogadores, dirigents, todos, também contribuam para que seja um campeonato bem disputado, acima de tudo com muito respeito e fair play uns pelos outros", rematou.