Pedro Proença aplaude divulgação de comunicações do VAR: «Um passo rumo ao objetivo central»

Pedro Proença mostrou-se agradado com a decisão do Conselho de Arbitragem em divulgar algumas comunicações do VAR na nova época."Um passo rumo ao objetivo central: aproximar o jogo e os seus protagonistas do Adepto. Parabéns ao Conselho de Arbitragem e ao seu Presidente, José Fontelas Gomes, pela iniciativa", escreveu o presidente da Liga Portugal, na sua conta de Facebook.