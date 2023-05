Pedro Proença: «Hoje vemos na arbitragem um setor mais respeitado»

Pedro Proença marcou presença no evento que assinalou o 44º aniversário da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) que decorreu em Coimbra, esta sexta-feira. O presidente da Liga Portugal, um ex-árbitro, aproveitou para deixar elogios à classe."Hoje vemos na arbitragem um setor mais respeitado, com o contributo pedagógico da APAF a tornar-se decisivo para consolidar o estatuto do árbitro como um dos agentes indispensáveis no Futebol", deu conta Proença em declarações transcritas no site da Liga.O antigo juiz internacional elencou aquilo que a APAF tem feito pelos árbitros, garantindo que esta tem "contribuído para a melhoria das condições dos árbitros e para a sensibilização que a arbitragem portuguesa precisa para crescer".