Plano estratégico para a arbitragem nacional vai arrancar em breve

A 19.ª edição do Fórum de Arbitragem decorreu este fim de semana na sede da Associação de Futebol do Algarve. Esta evento semestral do Conselho de Arbitragem da FPF tem como objetivo a partilha de ideias entre todos os Conselhos de Arbitragem das Associações Distritais e Regionais.A cerimónia de abertura do evento contou com a presença do representante da Câmara Municipal de Faro, Vítor Filipe, do diretor regional do IPDJ, Custódio Moreno, assim como Reinaldo Teixeira, anfitrião do evento e presidente da Associação de Futebol do Algarve, e Sérgio Piscarreta, presidente do Conselho de Arbitragem da AF Algarve.Com o principal objetivo de dar ao país um número cada vez maior de árbitros, de forma a fazer face ao aumento do número de competições de praticantes, o Conselho de Arbitragem da FPF lançou as bases para começar com um plano estratégico para a arbitragem nacional, que será apresentado em concreto nas próximas semanas a todos os conselhos de arbitragem distritais e regionais, para ser rapidamente implementado.Durante estes dois dias a arbitragem no feminino, de futebol e futsal, foi um dos temas abordados, assim como a Academia de Arbitragem, o plano de formação contínua dos árbitros e a plataforma Score-centro de treino. Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF respondeu ainda às diversas dúvidas dos participantes, no âmbito da relação entre o CA nacional e os CA da ADR.Para além disso, foi também anunciada a criação do curso de nível 1 para o futsal e a criação do CORE nacional feminino e foi abordado o plano estratégico da FPF para 2030, do qual também faz parte a arbitragem, inserido no pilar estratégico da qualificação de recursos.Fontelas Gomes foi um dos dirigentes que discursou, destacando a importância do evento."Este fórum deixa uma marca, já que é o início de uma reorientação do nosso rumo para o futuro. É aqui que é colocada a primeira pedra do projeto estruturante para a arbitragem nacional para 2030. É uma iniciativa que vai trabalhar muita gente, para a qual precisamos do apoio de todos, de forma a que possamos melhorar a arbitragem nacional, mas principalmente a arbitragem distrital. Este projeto pretende melhorar a qualidade do trabalho de todos nós", frisou, realnçando ainda o apoio da FPF, que "está sempre ao nosso lado para tudo o que precisamos, de forma a que possamos fazer cada melhor o nosso trabalhar".Neste evento foi ainda anunciado que a 20.ª edição do Fórum de Arbitragem se vai realizar em Viana do Castelo, no ano em que é a Capital Europeia do Desporto, e em que a AF de Viana do Castelo celebra o 100.º aniversário.