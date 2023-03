Portugal entre os países onde foram mostrados mais cartões nos últimos três anos

Portugal está entre os países onde foram mostrados mais cartões no período de janeiro de 2020 e 20 de março de 2023, segundo revela um relatório do CIES, o Observatório do Futebol.A 2.ª Liga é quinta num ranking de 76 ligas de todo o Mundo, com 6,04 cartões por jogo, e a Liga Bwin é 8.ª, com 5,90 por encontro.No topo da lista está a primeira divisão da Bolívia (7,01), seguindo-se os campeonatos do Uruguai (6,48), da Venezuela (6,43) e do Equador (6,18).Depois da 2.ª Liga, no 5.º lugar, surgem os campeonato da Costa Rica (6,02) e do Peru (6,02).Num ranking dominado por competições da América Latina, seguem-se a Liga Bwin (5,90), a da Colômbia (5,77) e a da Ucrânia (5,76) a fechar o top 10.Com menos cartões estão as ligas do Japão, com 1,99 por jogo na 2.ª divisão e 2,19 na competição principal.