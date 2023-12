Portugal mantém nove árbitros internacionais

Portugal vai manter os 9 árbitros internacionais em 2024, num total de 38, revelou o Conselho de Arbitragem da FPF. Cláudio Pereira, de 36 anos, foi promovido a internacional, em detrimento de Vítor Ferreira, despromovido à 2ª categoria, na única alteração no quadro dos árbitros principais, que integra Artur Soares Dias, João Pinheiro, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, Luís Godinho, António Nobre, Gustavo Correia e Miguel Nogueira.Nos árbitros assistentes, André Campos saiu e entrou Nelson Pereira, enquanto no VAR, o número subiu para 11 com as entradas de António Nobre, Gustavo Correia e Catarina Campos.