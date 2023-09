Presidente da AF Porto e o protocolo com a federação galega: «É um passo rumo ao futuro»

A Associação de Futebol (AF) do Porto e a Real Federação Galega de Futebol (RFGF) assinaram, esta segunda-feira, um protocolo que vai permitir que árbitros de Portugal e Galiza possam ser intercambiados a curto prazo. Durante a cerimónia, Rafael Louzán, presidente da RFGF e membro da junta diretiva da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), e José Manuel Neves, presidente da AF Porto, sublinharam a importância deste acordo."Quero começar por agradecer a José Manuel Neves, porque foi o grande impulsionador deste protocolo histórico. É a primeira vez que se assiste a um protocolo entre dois países, fora do âmbito da UEFA e da FIFA, que vai permitir que árbitros de Portugal e Galiza possam ser intercambiados a curto prazo. Foram ultrapassadas várias questões administrativas, de modo a antecipar todo o tipo de situações para que este protocolo funcione da melhor maneira. Estamos satisfeitos com este acordo que vamos assinar, embora esta não seja a primeira iniciativa entre a Associação de Futebol do Porto e a da Galiza, nomeadamente com o troféu Galécia, que se disputa todos os anos. A Galiza tem mais de 1.500 árbitros, em Portugal são cerca de mil, numa área geográfica de quase 5 milhões de habitantes, pelo que acredito que esta iniciativa vá funcionar muito bem e contribua para a formação de árbitros de Portugal e da Galiza. Vamos avaliar a forma como decorrer este intercâmbio para num segundo tempo alargarmos esta iniciativa a outras associações dos dois países. Este protocolo está aprovado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Real Federação Espanhola de Futebol, através dos seus máximos responsáveis. Esperamos que sirva para aumentar o número de membros da família de árbitros, que também não são suficientes em Espanha. Deixo já aqui um convite para que mais jovens se juntem a nós, porque esta é uma família que queremos ampliar", referiu Rafael Louzán.José Manuel Neves, por sua vez, destacou o "passo rumo ao futuro" que este protocolo irá proporcionar. "O que fizemos com este protocolo é dar um passo rumo ao futuro para que os nossos árbitros das competições distritais estejam melhor preparados para enfrentar os desafios das provas nacionais. Estamos a trocar de árbitros para que os árbitros da Galiza e os nossos tenham mais preparação com o objetivo de o futebol sair mais dignificado", começou por referir.E concluiu: "Esta iniciativa partiu da Associação de Futebol do Porto, desafiando a congénere galega em março na Copa Galécia, em Braga. Ficámos em conversações durante algum tempo, obrigou à intervenção das duas federações nacionais que primeiro homologaram o protocolo entre elas para que possamos estar aqui hoje a subscrever o protocolo onde vão também intervir as duas federações. O projeto de intercâmbio de árbitros assistentes deve arrancar no início de outubro"."As equipas de arbitragem serão masculinas e também femininas", adiantou ainda José Manuel Neves. A associação que este último lidera contará, nesta primeira fase, com cerca de 70 equipas de arbitragem - um total de 200 árbitros, assistentes e quartos árbitros - e a federação galega com o mesmo número de agentes.