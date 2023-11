Presidente da APAF desiludido com "representação tímida da arbitragem" na gala Quinas de Ouro

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, recorreu às redes sociais para tecer críticas à Federação Portuguesa de Futebol, mostrando-se desiludido com uma "representação tímida da arbitragem" na Gala das Quinas de Ouro, que se realizou esta noite. Esta foi a segunda vez que o dirigente se mostrou revoltado com a postura do organismo para com a arbitragem, depois de há um ano, precisamente quando se realizou esta gala, ter considerado ser uma "falta de respeito por uma classe"."Excelente noite de promoção do futebol de formação com cerca de 400 jovens das Associações de Futebol Distritais/Regionais e uma representação tímida da arbitragem distrital.Infelizmente e mais uma vez não se aproveitou a festa do futebol para reconhecer e promover a arbitragem como seria expectável.É importante para estas centenas de rapazes e raparigas que aqui estiveram nesta bela festa os mesmos saberem que na arbitragem também se consegue alcançar sonhos, ter momentos marcantes, de ter também as primeiras internacionalizações e ser primeiro classificado.Estes jovens precisam de saber que podem ter na arbitragem a continuação de um sonho fazendo parte do jogo.O reconhecimento aos árbitros e à arbitragem, envolvendo-a com naturalidade nos momentos de promoção do futebol, não é apenas uma questão política, é uma questão de justiça e de cuidar do futuro, pois também é um momento que poderá beneficiar a retenção de árbitros(as)Todos fazemos parte."