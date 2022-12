Presidente da APAF revela um "fim-de semana negro para o futebol e para a arbitragem" em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da APAF, Luciano Gonçalves, socorreu-se das redes sociais e enumerou vários episódios de agressões no futebol e futsal distrital em Portugal naquele que categorizou como "fim-de semana negro para o futebol e para a arbitragem"."Os tristes, frustrados, imbecis, ignorantes, cobardes, fracos, parvos, infelizes e selvagens saíram à rua, ou melhor foram ao futebol e futsal distrital", condenou o dirigente.

- Thiago Cardoso Silva, delegado da equipa Arsenal 72 DC da AF Lisboa que agrediu o árbitro do jogo, felizmente foi logo detido e será presente a tribunal amanhã de manhã;

- Miguel Ângelo Costa do Silves FC da AF Algarve, agrediu cobardemente o árbitro;

- Diogo Miguel Soares jogador do Atlético Povoense da AF Lisboa agrediu o árbitro do encontro com violência na cabeça;

- Um adepto imbecil afeto ao Romariz FC da AF Aveiro agrediu à pedrada o árbitro assistente;

- Marcos António Santos Duarte jogador do CR Chãs da AF Leiria agride cobardemente árbitro num jogo de futsal;

- Um adepto do Salgueiros da AF Porto entra dentro de campo agarra o equipamento do árbitro e tenta agredir o jovem árbitro num jogo de sub 15;

- em atualização...

Como é possível, até quando isto vai continuar? Somos todos negligentes e um dia vamos todos ficar com as mãos manchadas, estamos a fazer, estamos a lutar, existem condenações, mas está a ser muito pouco.

Deixo para finalizar a reflexão, será que estas atitudes cobardes destes ignorantes, podem ter influência da perceção do jogo de ontem? Se tiver, ainda mais parvos e fracos são...

Peço às entidades judiciais, Conselhos Disciplina e Associações Futebol que sejam célebres e exemplares com os castigos e punições aos criminosos, é o mínimo.

Desejo as melhoras e muita força a todos os árbitros e equipas de arbitragem envolvidas nestes tristes episódios."