Proença e as explicações do VAR nos estádios: «Passo muito importante para a transparência»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal e da European Leagues, está no Dubai (Emirados Árabes Unidos) para acompanhar o Globe Soccer Awards e falou em exclusivo asobre a introdução, em Portugal, da nova medida que fará com que os árbitros expliquem nos estádios, através do sistema de som, as decisões tomadas com recurso ao VAR."Direi que é fundamental para o futebol português. Mais uma vez estamos a liderar processos de arbitragem. Fomos das primeiras 5 Ligas a introduzir o VAR nas provas profissionais e agora também seremos das primeiras Ligas a ter também o sistema de som a ser partilhado em tempo real. É um passo muitíssimo importante, há muito tempo que os clubes tinham resgatado esta necessidade. É uma necessidade de nova experiência para o próprio adepto, mas também de transparência de processos, fundamental para que as pessoas possam perceber porquê e como é que as decisões são tomadas. Temos de aplaudir", começou por dizer, sendo depois questionado se esta medida fará diminuir o ruído à volta da arbitragem."A pespertiva não será a polémica reduzir, ou a discurssão terminar. Mas é um passo muito importante no tema da transparência e nos aspetos da comunicação. Independentemente de existir ou não erros, há uma explicação. E ela acontecer em tempo real de alguma forma dá-nos a expectativa de que alivie um pouco a carga emocional do adepto. A arbitragem deve ser um instrumento de regulação do jogo e não deve estar no meio das discussões. Esta medida vem de alguma forma tirar essa carga emocional", acrescentou Pedro Proença.O dirigente reforçou ainda a intenção já divulgada esta quinta-feira pela Liga Portugal, de que esta medida possa vir a ser aplicada já na final four da Allianz Cup, na próxima semana, em Leiria. "Estamos a apostar para que eventualmente consigamos ter já as explicações do VAR em tempo real, estamos a fazer esforço com o Conselho de Arbitragem para que isso possa acontecer e poderá ser uma das novidades", assumiu.