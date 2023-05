Projeto Pro Core com resultados positivos

O Projeto Pro Core que se inicia no início da temporada e tem como principal objetivo trabalhar possíveis talentos para ingressarem na categoria principal de arbitragem, terminou esta semana com resultados muito positivos. A iniciativa foi liderada por David Elleray, diretor técnico do International Football Association Board e colaborador do Conselho de Arbitragem da FPF.Aos órgãos oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, Fontelas Gomes, presidente da Comissão de Arbitragem, teceu elogios ao projeto."Este é mais um investimento da FPF e do seu Conselho de Arbitragem na área da formação e o objetivo deste trabalho intensido e deste acompanhamento personalizado pretende acelerar o seu processo de crescimento, para que em breve tenhamos ainda mais e melhores árbitros nas principais categorias. O Conselho de Arbitragem tem vindo ao longo dos últimos seis anos a aumentar as horas de formação, bem como o trabalho personalizado em categorias específicas, como é o caso desta. É para nós um privilégio contar com a colaboração de um dos melhores instrutores do mundo na área da formação, como é o caso de David Elleray, bem como os elementos que integram este projeto", frizou.Já David Elleray mostrou-se satisfeito pela forma com que o projeto foi desenvolvido. "Não posso deixar de salientar o excelente progresso que todos os árbitros tiveram dentro e fora do terreno de jogo. Graças a este projeto eles melhoraram consideravelmente as suas competências, bem como a sua 'compreensão do futebol', o que significa que estão melhor preparados para os desafios do futebol ao mais alto nível. Estou muito impressionado com o profissionalismo de todos e a sua abertura para se auto-analisarem e auto-criticarem, mostrando uma grande vontade de aprender e melhorar", salientou.