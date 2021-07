Sandra Bastos entrou na história do futebol português

Sandra Bastos entrou ontem à noite para a história do futebol português ao tornar-se na primeira mulher a apitar um jogo entre equipas do escalão principal. O Sp. Braga-Paços de Ferreira foi particular mas, ainda assim, um duelo entre o 4.º e o 5.º classificados do último campeonato.





A árbitra de elite, de 43 anos, tem larga experiência mesmo a nível internacional, depois da presença no último Mundial feminino e de várias eliminatórias da Champions, mas nunca tinha apitado um jogo entre duas equipas masculinas da 1ª Liga, agora Liga Bwin.Sandra Bastos, de Aveiro, não acusou qualquer pressão e fez uma arbitragem tranquila, sem falhas dignas de registo. Os jogadores também colaboraram, respeitando a juíza que nem precisou de mostrar grande autoridade para segurar a partida.Mostrou um cartão amarelo a Marco Baixinho - bem exibido - devido a uma entrada perigosa e nova cartolina já perto do final ao bracarense Al Musrati. Neste lance talvez a única dúvida na prestação de Sandra Bastos visto que o líbio lesionou o adversário (Matchoi) e o vermelho não seria exagero. Neste caso podia ter sido avisada pelo VAR.