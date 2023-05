Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Serviu para tudo: VAR esteve no melhor e no pior Hélder Malheiro chamou Fábio Veríssimo para ver as imagens e assinalar um penálti inexistente...





• Foto: José Gageiro / Movephoto