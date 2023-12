«Só podes ser deficiente»: árbitra insultou jogadora mas 'escapa' a castigo devido à amnistia papal

A árbitra Bárbara Silva Domingues, de Viana do Castelo, escapou a um castigo por ter insultado a jogadora Beatriz Pinheiro, da UD Polvoreira, devido à amnistia resultante da visita do Papa a Portugal, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

De acordo com o acórdão do Conselho de Disciplina da FPF, o episódio aconteceu no jogo entre Moreirense e UD Polvoreira, do Campeonato Nacional feminino da 3.ª Divisão, realizado a 8 de janeiro deste ano. O processo de averiguações concluiu que "a árbitra do jogo, dirigindo-se à atleta Beatriz Pinheiro após exibir-lhe um cartão amarelo, lhe terá dito 'só podes ser deficiente'". Uma versão corroborada pela colega de equipa Patrícia Martins.

Diz o acórdão do CD da FPF "existirem indícios de que a senhora árbitra, Bárbara Silva Domingues, proferiu expressão manifestamente desrespeitosa e, por isso, desconforme com o dever ser, contrária ao princípio da ética e à defesa do espírito desportivo, revestindo, por isso, um caráter grosseiro, impróprio e incorreto".

Acontece que a 1 de Setembro de 2023 entrou em vigor a lei que estabelece "um perdão de penas e uma amnistia de infrações por ocasião da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude" e cujo âmbito se estende às sanções relativas a infrações disciplinares praticadas até 19 de junho de 2023, como é o caso. Foi assim extinta "a responsabilidade e procedimento disciplinar" e consequente "arquivamento dos presentes autos".