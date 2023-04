Soares Dias vai bater recorde superando Lucílio Baptista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado para dirigir o Benfica-FC Porto de amanhã naquele que será o 25º clássico da carreira. Aos 43 anos, o juíz da AF Porto (que subiu à primeira categoria em 2004 e é internacional desde 2010) vai ultrapassar o registo de Lucílio Batista, que igualara a 12 de fevereiro no Sporting-FC Porto (1-2)."Hoje atingi o bonito número de 24 clássicos/dérbis. Em Portugal, só comparável com o Euro árbitro Lucílio Batista, que até hoje era o árbitro com mais clássicos e dérbis! Os recordes são para ser batidos, já só espero pelo próximo! Parece fácil...", escreveu na altura Soares Dias nas redes sociais. De acrescentar que será o 10º embate entre águias e dragões que vai apitar. *