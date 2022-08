Tempo de descontos pode atingir 15 minutos em Espanha e Carlos Carvalhal 'avisa' árbitros

A “culpa” não é dos árbitros, mas continuo a dizer que são eles os únicos que tem “poder” para controlar o tempo de jogo util… nunca se pode beneficiar um infrator! https://t.co/fAit0K3GwG — Carlos Carvalhal (@carloscarvalha2) August 9, 2022

O presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação espanhola analisou as mudanças que vão ter lugar esta época ao nível da arbitragem e avisou que os tempos de descontos vão aumentar. Uma notícia que mereceu uma reação de Carlos Carvalhal nas redes sociais."Esta temporada podemos chegar aos 15 minutos de tempo de descontos", explicou Medina Cantalejo, citado pelo jornal 'Marca'.O treinador português deixou uma consideração sobre o tema no Twitter. "A 'culpa' não é dos árbitros, mas continuo a dizer que são eles os únicos que tem 'poder' para controlar o tempo de jogo útil… nunca se pode beneficiar um infrator!", escreveu o agora técnico do Al-Wahda.