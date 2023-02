Tiago Martins lesiona-se e é substituído por André Narciso no Leixões-Benfica B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nomeado para o Leixões-Benfica B, jogo da 22.ª jornada da 2.ª Liga, marcado para amanhã, o árbitro Tiago Martins, da AF Lisboa, lesionou-se no treino desta sexta-feira e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol substituiu-o por André Narciso, da AF Setúbal.Já os árbitros assistentes, Hugo Ribeiro e Rui Cidade, bem como o 4.º árbitro, Jonathan Babo, mantêm-se na equipa de arbitragem para a referida partida.Tiago Martins, de resto, ainda será alvo de nova avaliação, mas para já corre o risco de ter de parar durante algumas semanas.O pontapé de saída no Leixões-Benfica B está marcado para as 14 horas.