Tiago Martins será AVAR na final da Conference League

A UEFA nomeou, esta segunda-feira, o português Tiago Martins para assistente do VAR na final da Conference League, que se disputa no dia 7 do próximo mês, pelas 20 horas, entre Fiorentina e West Ham.O espanhol Carlos del Cerro Grande será o árbitro principal do encontro, e será assistido pelos compatriotas Pau Devis e Guadalupe Ayuso. O também espanhol Gil Manzano será o quarto árbitro.No VAR, além de Tiago Martins, estará Juan Martínez Munuera.