VAR do Rio Ave-E. Amadora também ficou fora das nomeações desta jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol também não nomeou Rui Oliveira, VAR do jogo Rio Ave-E. Amadora, para qualquer jogo na jornada deste fim-de-semana, quer na Liga Betclic, quer na Liga Portugal SABSEG, à semelhança, de resto, ao que aconteceu com António Nobre e Rui Costa, árbitro e VAR, respetivamente, do Famalicão-FC Porto, e ainda de Luís Ferreira, VAR do Sporting-Gil Vicente, tal comojá deu conta.Recorde-se que no jogo de Vila do Conde, da 12.ª jornada da Liga Betclic, Rui Oliveira deixou passar em claro um lance para penálti na área do E. Amadora, aos 40 minutos, por mão do defesa Erivaldo, apesar dos protestos dos vila condenses, bem audíveis também desde as bancadas quando passou a repetição do lance na transmissão televisiva do jogo.Perante a ausência de informação em contrário do VAR, o árbitro Nuno Almeida manteve a sua decisão inicial de não marcar penálti, ele que, apesar disso, esta jornada está nomeado para VAR no Marítimo-Länk Vilaverdense da Liga SABESEG.