VAR pode deixar de ser utilizado no futebol

O sistema de suporte de vídeo à arbitragem (VAR) chegou a tribunal esta terça-feira devido a problemas sobre a sua autoria. Um caso que pode levar a que a ferramenta deixe de ser utilizada nas competições como medida cautelar.O espanhol Francisco López afirma que foi ele quem criou o sistema, tendo apresentado a invenção ao Ministério da Educação e Cultura em setembro de 1999, com o projeto intitulado de "El Futbol del siglo XXI" (O futebol do século XXI). Desde que o sistema foi implementado pela primeira vez, em 2018, no Campeonato do Mundo, Francisco López tem vindo a alegar que a sua ideia foi plagiada pela FIFA. Leia a notícia na íntegra na Sábado