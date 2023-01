Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

'Vice' do Conselho de Arbitragem de Santarém justifica-se: «O comentário foi sobre o substituto do Rafa» António Gonçalves diz-se "muito magoado" com a interpretação feita por Duarte Gomes, que pediu a sua demissão