Vítor Catão nega agressões

Vítor Catão nega qualquer tipo de agressão por parte de elementos ligados ao clube que lidera. O presidente do São Pedro da Cova, que na temporada passada foi detido pela GNR por incitar à violência no final de um jogo frente ao Gandra, referiu ao JN que a partida entre São Lourenço do Douro e São Pedro da Cova foi "sucessivamente mal ajuizada pelo árbitro que até perdoou a expulsão" ao guarda-redes adversário. Importa realçar que, no ano passado, Catão foi levado a julgamento por ofensas a César Boaventura num episódio que remete a 2019, quando o dirigente invadiu o carro do agente para o confrontar em direto para o Facebook.