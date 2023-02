Vítor Ferreira apita FC Porto-Rio Ave

O Conselho de Arbitragem revelou as nomeações para a 21ª jornada da Liga Bwin. Entre 'grandes', o FC Porto é o primeiro a entrar em campo, diante do Rio Ave, no sábado às 20h30.O juiz Vítor Ferreira, da AF Braga, foi designado para apitar o encontro no Estádio do Dragão.Os encontros da jornada que se disputam no domingo e segunda-feira ainda não têm equipas de arbitragem reveladas.Gil Vicente-VizelaÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: José Luzia e Álvaro Mesquita4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Manuel OliveiraAVAR: Hugo SantosPortimonense-MarítimoÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Rui SoaresVAR: Hugo MiguelAVAR: Iancu VasilicaEstoril Praia-FC Paços de FerreiraÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Sérgio C. JesusVAR: João PinheiroAVAR: Nuno EirasFC Porto-Rio AveÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha4.º árbitro: João PinhoVAR: Luís FerreiraAVAR: José Bessa