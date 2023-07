Vítor Ferreira volta ao Dragão após despromoção

Despromovido à segunda categoria pelo Conselho de Arbitragem após as classificações da época 2022/23, Vítor Ferreira foi o árbitro da partida entre o FC Porto e o Rayo Vallecano. O juiz regressou assim a um palco onde foi protagonista por expulsar Luís Gonçalves, num duelo com o Rio Ave, decisão que teve uma reação extremada por parte do administrador da SAD e motivou duras críticas do clube na sua newsletter diária.