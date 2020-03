A proposta de Futre: «De janeiro a junho de 2021, liga excecional de uma só volta»

Paulo Futre recorreu esta terça-feira às redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma proposta para retomar as competições de futebol em setembro. Recorde-se que devido à pandemia de coronavírus todas as competições foram suspensas por tempo indeterminado.





"Regressar em setembro os jogos em atraso de cada liga e competições europeias, sagrando os campeões no Natal. De janeiro a junho de 2021, jogar uma liga excecional de uma só volta, como se fosse um torneio Clausura, intercalada com a Taça, disputada numa única partida. As competições europeias seriam disputadas como anteriormente: sem fase de grupos, desde os 16 avos de final ou oitavos, talvez numa única partida também. Esta Champions especial só seria jogada pelos campeões de cada liga e a Liga Europa com os 2.º classificados de cada paíss. Na temporada seguinte seria retomada a normalidade", pode ler-se na proposta divulgada por Paulo Futre esta terça-feira nas redes sociais, com o antigo internacional português a questionar os seguidores."O que vos parece a minha solução para as ligas e competições europeias? Uma ideia de um romântico do futebol", escreveu.