22 jogadores a correr atrás da bola e, no final, ganha o leão

Cada vez que se fala de algo alemão no futebol lá vem outra vez a famosa frase de Gary Lineker (hoje em dia bem diferente devido ao "telefone estragado") mas desta vez permitiu-nos uma pequena alteração, propositada.Foi no mínimo à campeão a vitória do Sporting sobre o Dortmund, que permitiu aos leões carimbar o passaporte para os oitavos de final da Liga dos Campeões, algo que acontece apenas pela segunda vez desde que existe este formato.Com uma equipa muito semelhante à que foi goleada em Alvalade pelo Ajax, o Sporting conseguiu na quarta-feira passada ganhar pela margem necessária o segundo classificado da Bundesliga (à data, apenas a um ponto do todo-poderoso Bayern) numa noite de levar o adepto mais calmo à loucura. O Sporting chega assim pela segunda vez a esta fase da competição e, por falar no Bayern, na outra vez que os leões passaram as memórias que ficaram não são as melhores, não é? A verdade é que o passado está lá atrás e esta equipa nada tem a ver com a turma de Paulo Bento que ficou com um agregado de 1-12. Já o Bayern, bem esses continuam a ser o mesmo bicho papão lá do sítio.Feita que está esta parte da história, bonito era fazer-se mais um pouco e termos 3 equipas portuguesas na próxima fase. É difícil, sim, mas de todo impossível e para além do prestígio (e aquele "detalhe" financeiro) permitiria a Portugal somar pontos importantíssimos no ranking da UEFA para nos podermos manter com, pelo menos, a hipótese de termos 3 equipas portuguesas a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.Já só falta uma jornada para sabermos se este sonho português vai ser possível, mas atenção esta altura do campeonato , recheada de jogos, não permite grandes poupanças sob pena de se perder tração nas competições que estão a disputar.