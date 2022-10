250 'hooligans' proibidos de ir a jogos de futebol

Benfica, domingo, 49 adeptos do Sporting e seis do Benfica detidos após confrontos antes do dérbi em futsal. Campo Grande (Lisboa), dia 12, 50 adeptos do Sporting identificados por ‘caça’ a Ultras do Marselha antes do jogo da Liga dos Campeões. Açores, dia oito, cinco membros da claque da Académica de Coimbra detidos por agressões à PSP. Braga, dia dois, 39 adeptos do Benfica identificados por provocar claque do clube daquela cidade pelo seu 30º aniversário. Quatro casos em duas semanas, apenas neste mês. Todos com intervenção da PSP. A violência no desporto não abranda em Portugal. De acordo com dados oficiais da PSP, fornecidos ao Correio da Manhã , esta segunda-feira encontravam-se interditos de aceder a recintos desportivos 250 adeptos - mais seis do que quando a época teve início. Alguns têm de se apresentar em esquadras à hora dos jogos.