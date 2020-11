A emocionada mensagem de Beto para Vítor Oliveira: «Devo-te mais que tudo»

Foi com enorme dor que Beto, guarda-redes Leixões, reagiu este sábado à morte de Vítor Oliveira, de quem era grande amigo.





"Não se perde quem é eterno e inesquecível nas nossas vidas e em especial na minha ... devo-te mais que tudo Vítor, se a expressão "pai no futebol " se aplica? Pois tu foste o meu .. acreditaste em mim... devolveste me a esperança e lançaste-me para o sonho ... sobe agora ao mais alto dos céus e torna-te a estrela que ilumina os "ainda" apaixonados pela essência do futebol .. até sempre meu enorme amigo !! Os meus mais profundos sentimentos à sua família", publicou Beto nas redes sociais.