A recuperação é para continuar!

Terceira jornada das competições europeias e vemos, finalmente, sinais de recuperação nas prestações das equipas portuguesas. Já tínhamos tido aquela vitória mágica do Benfica contra o Barcelona e tivemos na terça-feira as vitórias do Sporting e Porto (o Benfica apenas defronta o Bayern após este texto ser escrito).





É hoje a vez do Braga , contra o Ludogorets, com o objetivo de conseguir o apuramento para a próxima fase, que está bem ao alcance dos guerreiros do Minho.E, como esta jornada da Liga Europa não se faz só do Braga, hoje temos jogo da casa no Lokomotiv Moscovo vs Galatasaray