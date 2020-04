Altice suspende verbas para clubes em abril: «Se não houver futebol não há pagamentos»

Alexandre Fonseca admitiu, esta terça-feira, que os pagamentos dos contratos televisivos dos clubes estão suspensos desde meados de março.





"A Altice regularizou o pagamento dos conteúdos em março. No mês de abril, sem contrapartidas, sem público nas bancadas, não faz sentido estar a pagar por um serviço que não é disponibilizado. Voltaremos a realizar esses pagamentos logo que esses conteúdos sejam novamente disponibilizados aos nossos clientes", afirmou o presidente executivo da Altive, em entrevista à Antena 1. A operadora só voltará a pagar quando as competições forem reatadas."Tomámos uma posição, em conjunto com o universo do futebol, que os clientes deixassem de pagar os conteúdos, o que impactou a nossa indústria. Mas foi o mais justo para os consumidores. Mas obviamente, se hoje não há futebol, não há pagamentos. Tem de haver reciprocidade e deixo aqui uma palavra para o papel da Federação Portuguesa de Futebol por mediar toda a situação à volta do futebol português", referiu o CEO.Quanto à centralização dos contratos, Alexandre Fonseca mostrou abertura. "A Altice pauta a sua atuação por trabalhar lado a lado com os seus parceiros. Existem contratos que foram estabelecidos, que estão ativos e válidos. Estão só suspensos neste período de crise. Nunca fechámos a porta a falar com ninguem. Se existem esses planos, para centralizar, não os conheço, sei pela comunicação social. Estaremos sempre cá para discutir com os nossos parceiros e encontrar soluções para todas as partes. Temos disponbilidade total mas a nossa preocupação são os contratos em vigor."A possibilidade de o regresso à competição ser feito em sinal aberto na televisão não é consensual. "Não vou comentar a situação. Hipóteses há muitas mas estamos sempre disponíveis, seja com o Governo seja com os clubes mas queremos sempre ser parte da solução, nunca do problema", finalizou.