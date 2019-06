A antiga eurodeputada Ana Gomes associou a detenção de Michel Platini esta terça-feira com o Football Leaks e falou mesmo no nome de Rui Pinto, alegado hacker que está detido em Portugal."O Football Leaks ainda só começou... mesmo com o ?Rui Pinto? preso", escreveu Ana Gomes, partilhando uma notícia sobre a detenção do antigo presidente da UEFA.Recorde-se que Ana Gomes tem sido voz ativa na defesa de Rui Pinto. De resto, a antiga eurodeputada visitou mesmo o alegado hacker na prisão Michel Platini foi detido esta terça-feira pelas autoridades francesas por suspeita de corrupção na atribuição do Mundial de futebol de 2022 ao Qatar.