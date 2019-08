Ana Gomes: «Lá vai o 'experto' dos pneumáticos ter de ameaçar com mais um processo»

A ex-eurodeputada socialista, Ana Gomes, utilizou um artigo publicado na revista económica norte-americana Forbes para voltar ao tema do financiamento de clubes de futebol.

Nas redes sociais, Ana Gomes provocou o "experto dos pneumáticos" com a ameaça de "mais um processo em cima", partilhando um artigo no qual a 'Forbes' questiona os recentes métodos de financiamento de clubes no futebol.



Na peça, a revista disseca os valores envolvidos nas transferências do desporto e os financiamentos envolvidos – incluindo a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético Madrid, no valor de 126 milhões de euros.

Ana Gomes refere que a "capitalíssima Forbes" tem as mesmas "interrogações sobre como, para quê e por quem transferências futebolísticas andam a ser financiadas" que a ex-eurodeputada.

Esta quarta-feira, Ana Gomes garantiu que não foi, até ao momento, processada pelo Benfica ou Luís Filipe Vieira.

Recorde-se que o clube da Luz tinha garantido que ia instaurar um processo judicial contra a ex-eurodeputada Ana Gomes, por declarações publicadas na rede social Twitter a 27 de junho de 2019 sobre a transferência de João Félix.

"Já várias vezes me ameaçaram com processos. Mas até hoje nada", disse Ana Gomes.