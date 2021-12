As exigências de Jorge Jesus para rescindir com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Jesus ainda se encontra no Seixal, onde se encontra também Rui Costa. O nosso jornal apurou que o técnico não quer indemnização. Só continuar a receber até ter clube.O treino de hoje foi reagendado para as 16 horas. Veríssimo, que estava à frente da equipa B, também já não vai dirigir o encontro do líder da 2.ª frente ao Feirense, orientando o treino desta tarde.

Esta situação acontece, cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, e numa altura em que os 'encarnados' são terceiros classificados da Liga Bwin, a quatro pontos de 'dragões' e Sporting.