Caso Marega: Assembleia da República vai ouvir Pedro Proença e João Paulo Rebelo

Pedro Proença e João Paulo Rebelo vão ser ouvidos na Assembleia da República, assim como o Ministro da Admnistração Interna Eduardo Cabrita. O requerimento, apresentado pelo PCP, foi aprovado por unaminidade esta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.





A medida surge no âmbito dos comportamentos racistas de que Moussa Marega foi alvo no passado domingo no jogo frente ao V. Guimarães, como forma de encontrar soluções práticas para contrariar este tipo de comportamento nos recintos desportivos.Contudo, a data da audiência para o Presidente da Liga e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto ainda não foi conhecida.