Autoridade da concorrência vigia negócios do futebol

A Autoridade da Concorrência (AdC) está atenta à realidade que envolve os clubes de futebol profissional e a eventuais comportamentos que não respeitem a lei", garantiu ao Correio da Manhã fonte oficial daquele organismo. Para resguardar as investigações, a AdC não comenta processos em aberto ou prestes a ser instaurados, mas o CM sabe que as transferências de jogadores, nomeadamente as opções de recompra e as cláusulas antirrivais, estão na mira do regulador por violarem o mercado livre.