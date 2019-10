Belenenses: Tribunal Constitucional não aceitou recurso da SAD

O Clube de Futebol 'Os Belenenses' revelou, num comunicado publicado no site oficial, que o Tribunal Constitucional recusou o recurso apresentado pela Belenenses SAD relativo à utilização dos símbolos e marcas do clube. Segundo os azuis do Restelo, aquela instância considerou o recurso da SAD liderada por Rui Pedro Soares "inadmissível", por "inidoneidade do seu objeto".





"O Clube de Futebol 'Os Belenenses' assegura aos sócios, simpatizantes e a todos os cidadãos que vai continuar a defender os seus direitos e que também vai continuar a lutar para que as decisões dos órgãos de soberania sejam cumpridas e respeitadas", pode ler-se no comunicado do emblema liderado por Patrick Morais de Carvalho, que apela ainda à SAD "para que respeite os direitos do Clube de Futebol 'Os Belenenses', para que cumpra as decisões judiciais e para que não continue a procurar confundir-se com o Clube de Futebol 'Os Belenenses'".