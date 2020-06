Benfica e Sporting no top mundial quanto ao número de sócios

O Benfica é o clube português com mais sócios e o segundo do Mundo (230 mil), numa lista divulgada ontem pelo portal Sportune.fr. Só o Bayern Munique, da Alemanha, supera o emblema encarnado e, com 293 mil associados, é o líder mundial.





O Sporting aparece em 6º lugar desta tabela (160 mil sócios), sendo também batido por Barcelona (223 mil), Boca Juniors (206 mil) e Vasco da Gama (176 mil).