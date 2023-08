Capitã do Benfica espera Sp. Braga "forte" na meia-final da Supertaça

A capitã da equipa feminina de futebol do Benfica, Sílvia Rebelo, anteviu esta quinta-feira que a sua equipa vai ter pela frente um Sp. Braga "forte" na meia-final da Supertaça feminina, que se realiza no sábado, no Seixal.

"É sempre uma equipa forte e estamos à espera de um adversário que, tal como nós, também vai querer ganhar esta taça. É uma equipa muito ofensiva e estamos a contar com isso, mas estamos focadas em nós. Se fizermos o nosso trabalho, certamente o Braga vai ter muitas dificuldades em conseguir levar a vitória", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

A defesa, de 34 anos, que garante que a sua equipa está preparada para a estreia na presente época, assegurou que não há uma responsabilidade suplementar por serem as detentoras do troféu e considera que a meia-final é já uma espécie de final.

"Grupo está bem e feliz por voltarmos a competir. Jogar no Benfica já é uma pressão. Estamos habituadas a esta pressão, quem anda neste nível tem de estar habituada a isso. Apesar de ser uma meia-final, acaba por ser uma final porque vai ter de haver um vencedor. O importante é chegarmos a sábado e darmos mais uma alegria aos nossos adeptos", referiu.

Depois de ter estado integrada na seleção portuguesa que participou no Mundial de futebol, Sílvia Rebelo garante que não sentiu dificuldades em mudar o 'chip' quando regressou ao clube.

"Fizemos coisas boas no Mundial também como fruto do trabalho que é feito por todos os clubes ao longo da época. É fácil mudar o 'chip' porque quem está no Benfica quer ganhar mais troféus e dar mais alegrias aos nossos adeptos", disse.

Instada a partilhar a sua opinião sobre a polémica em torno do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, na final do Mundial feminino, a defesa benfiquista escusou-se a tecer comentários.

"Peço desculpa mas não vou responder a essa pergunta", disse.

No centro da polémica está o acontecimento de 20 de agosto, quando, no final do jogo que consagrou a seleção feminina espanhola campeã do mundo de futebol, em Sydney, na altura da entrega dos prémios, o presidente da RFEF beijou na boca Jenni Hermoso.

A meia-final da Supertaça Feminina entre o Benfica e o Sporting de Braga realiza-se no Benfica Campus no sábado, pelas 15 horas, enquanto a outra meia-final, que opõe Famalicão e Sporting joga-se domingo, pelas 15 horas, no Complexo Desportivo do Famalicão.