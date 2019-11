Carlos Xistra castigado por erro no golo do P. Ferreira frente ao Sporting

Paços chegou ao empate diante do Sporting com Renan mal na fotografia Paços chegou ao empate diante do Sporting com Renan mal na fotografia

Golos, casos e outros lances: o resumo do P. Ferreira-Sporting Golos, casos e outros lances: o resumo do P. Ferreira-Sporting

Carlos Xistra, o vídeo árbitro do jogo desta quinta-feira entre o Paços de Ferreira e o Sporting, vai ser castigado por ter validado o golo da equipa pacence. A informação é avançada pela CMTV. O Sporting venceu no no terreno do Paços de Ferreira, por 2-1, alcançando o terceiro triunfo consecutivo, e segurou o quarto lugar da Liga NOS.A primeira ameaça clara de golo surgiu logo aos três minutos, a partir de uma jogada iniciada por Bruno Fernandes, que descobriu Jesé na direita, com o espanhol a cruzar para um remate de Luiz Phellype, ao poste mais distante, apenas travado no corpo de André Micael.O antigo avançado do Paços, do qual saiu para o Sporting, chegou mesmo ao golo aos 11 minutos, após um centro milimétrico de Bruno Fernandes.As melhorias dos pacenses no jogo, sensivelmente a partir dos 30 minutos, acentuaram-se no segundo tempo. Bruno Santos, logo no reatamento, teve uma incursão pela direita e concluiu o lance com um remate defendido por Renan. Douglas Tanque fez om empate aos 75 minutos. Quatro minutos depois, aos 78, uma má abordagem de Luiz Carlos a um livre de Bruno Fernandes deitou tudo a perder. O capitão dos leões marcou o penálti e fez o resultado final.