Casa Pia-Mafra, 0-1: Zé Tiago garante triunfo

O Mafra venceu este sábado fora o Casa Pia por 1-0 e ascendeu provisoriamente ao quinto lugar da 2.ª Liga, enquanto a formação lisboeta averbou a quarta derrota consecutiva e segue na penúltima posição.

A partida no Estádio Pina Manique, em Lisboa, começou equilibrada, com os visitantes com maior posse de bola e o Casa Pia a explorar o contra-ataque, porém, o único golo da partida surgiu apenas na segunda parte, aos 66 minutos, através de uma grande penalidade convertida com sucesso por Zé Tiago.

Antes, ainda durante o primeiro tempo, o Casa Pia dispôs de algumas oportunidades claras de golo, como foi o caso de um remate rasteiro de Jeka que saiu perto do poste do Mafra, aos 20.

Pouco depois, o Mafra também esteve perto de marcar, mas Medeiros acertou no poste dos anfitriões, mantendo o 'nulo' até ao intervalo.

Na segunda parte, foi novamente o Casa Pia a estar perto do golo, mas, isolado, Jeka voltou a desperdiçar, disparando à malha lateral da baliza do Mafra.

No entanto, foi Zé Tiago a colocar a formação comandada por Vasco Seabra em vantagem, na conversão de um castigo máximo.

Depois de sofrerem o golo, a meio da segunda parte, os homens da casa lançaram-se 'de cabeça' em busca da igualdade, mas sem conseguir bater o guarda-redes João Godinho.

Com a vitória, o Mafra ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, com 22 pontos em 13 jogos, enquanto o Casa Pia está numa situação cada vez mais delicada, ao ocupar a 17.ª posição com sete pontos em 13 partidas.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia-Mafra, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Zé Tiago, 66 minutos.

Equipas:

- Casa Pia: Rafael Miranda, Joel Monteiro, Pedro Machado, Marcelo, Jorge Ribeiro, Kikas (Ousmane Sountora, 80), Jean Gonçalves (Martim Maia, 55), Rodrigo Dantas (Roncatto, 70), Mateus Fonseca, Kenidy e Jeka.

(Suplentes: Rodolfo Barata, Cunha, Martim Maia, Roncatto, Carlitos, David Rosa e Ousmane Sountora).

Treinador: Rui Duarte.

- Mafra: João Godinho, Joel, Francisco Freitas, João Santos, Juary Soares, Lucas Rodrigues, José Silva, João Tavares (Rui Pereira, 90+1), Medeiros (Rui Areias, 69), Zé Tiago (Nuno Rodrigues, 79) e Ayongo.

(Suplentes: Chastre, Cazonatti, Guilherme Ferreira, Rui Pereira, Rui Areias, Nuno Rodrigues e Flávio Silva).

Treinador: Vasco Seabra

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jean Gonçalves (07) e Nuno Rodrigues (84).

Assistência: cerca de 200 espetadores.