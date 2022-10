Caso dos emails: Fernando Gomes, a queixa na PJ e a não preocupação que a FPF estivesse a ser dominada pelo FC Porto

Fernando Gomes garantiu esta sexta-feira em tribunal que fez queixa à Polícia Judiciária assim que soube que as mensagens que deixou no seu telemóvel da Liga tinham sido tornadas públicas. A testemunhar no âmbito do caso dos Emails, mais explicou que nunca houve a preocupação de que a Federação Portuguesa de Futebol estivesse a ser dominada pelo FC Porto, defendendo-se com o facto de o Benfica o ter apoiado no processo eleitoral."Fiz queixa porque queria tentar saber quem tinha estado na origem dessa divulgação. A divulgação terá sido através dos serviços informáticos da Liga, informação foi abusivamente usada. Nunca tive a convicção de qualquer outra mensagem estivesse a circular. Preocupação que a FPF estivesse a ser dominada pelo FC Porto? Passados praticamente dois anos houve um processo eleitoral na FPF em que tive o apoio unânime de clubes, o Benfica apoiou-me em 2011 e 2016. Fui apoiado pelo Benfica e praticamente todos os clubes", afirmou.