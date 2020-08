Cavani tem nova proposta: torresmos, um kit de caça e pesca e a possibilidade de "molhar o pezinho"

Cavani tem sido um dos temas quentes do mercado de transferências em Portugal e, além do Benfica, o avançado uruguaio tem agora em cima da mesa uma proposta... do Eléctrico, clube que na última temporada disputou o Campeonato de Portugal e vai agora marcar presença no campeonato distrital de seniores da Associação de Futebol de Portalegre.





Num divertido post publicado nas redes sociais, o clube alentejano elenca as propostas ao jogador que vão desde "bar aberto e uma sandes de torresmos" à "possibilidade de molhar o pezinho na Ribeira de Sor"."A Direção do Eléctrico Futebol Clube quer informar a sua massa associativa que, juntamente com o nosso patrocinador oficial Francisco Gil - Comércio Automóvel, estão a ser reunidos esforços para garantir a contratação do Edi Cavani. Sabemos da cobiça de grandes clubes europeus, mas acreditamos que o nosso clube pode oferecer condições que nenhum outro pode oferecer:- Sentir a #AlmaEléctrico- Ter honra de vestir o nosso manto verde e branco;- Respirar o ar puro do Alentejo, longe de multidões e com todas as normas de segurança garantidas;- Bar aberto e uma sandes de torresmos, nos jogos em nossa casa;- Oferta de um kit de caça e pesca para continuar a dar ao dedo na Albufeira de Montargil;- Possibilidade de molhar o pézinho na Ribeira de Sor;- Garantia de voos mais altos através da oferta do curso de piloto no Aeródromo de Ponte de Sor.O bónus de assinatura é cortesia da Francisco Gil - Comércio Automóvel que desde logo se disponibilizou a oferecer dois carros clássicos da sua coleção para aliciar o avançado uruguaio a assinar pelo nosso Eléctrico FCA bola está do teu lado, Edi Cavani!Atenciosamente,A Direção do Eléctrico Futebol Clube"