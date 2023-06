César Peixoto confirma abordagens mas adverte que é um treinador no mercado

O treinador César Peixoto afirmou esta quarta-feira que está no mercado, depois de deixar o comando técnico do Paços de Ferreira, despromovido à Liga SABSEG, confirmando ter recebido abordagens, em especial do estrangeiro.

"Felizmente têm aparecido algumas abordagens, de fora, principalmente. Como é óbvio, estou no mercado e, portanto, o importante é que haja pessoas atentas ao meu trabalho. Apesar do resultado, em termos de classificação, não ter sido o que queríamos, mas acho que o trabalho no final da época foi muito benéfico, fizemos 21 pontos na segunda volta e foi muito importante", disse o técnico, à margem do lançamento do torneio IberCup, reservado aos escalões de formação e que se realizará em Cascais.

César Peixoto, que esteve no Paços de Ferreira em dois períodos distintos na época, mas não evitou a despromoção ao escalão secundário, recusou abordar situações em concreto, aguardando pelo futuro.

"Tenho algumas situações que estão a aparecer, vamos ver. Não vou agora revelar nada porque não vou comprometer nada que não seja ainda certo", salientou.

Em relação ao torneio, do qual é 'padrinho', o antigo jogador destacou a "magnitude" geradora de acompanhamento "nacional" e "global".

"Sou treinador de futebol profissional e, como é óbvio, olho sempre para as camadas jovens, embora para miúdos mais velhos. Hoje em dia, o futebol, o recrutamento, a atenção e observação que os clubes de futebol têm cada vez mais são ao nível do país inteiro e globais e internacionais também", assinalou César Peixoto, na apresentação da IberCup.

O técnico, que aceitou o convite para ser embaixador desta prova que se realizará entre os dias 05 e 09 de julho, reforçou ainda que "é natural que estejam muitos olheiros num torneio com esta magnitude".