Chaves confirma Benny

O médio ofensivo Benny, do Belenenses SAD, é o primeiro reforço do mercado de inverno do Desportivo de Chaves, anunciou esta quinta-feira o emblema da 2.ª Liga.

Em nota divulgada no sítio oficial na Internet, o conjunto transmontano desejou "os maiores sucessos pessoais e profissionais" ao reforço que assinou contrato até ao final da temporada 2020/2021.

Benny, de 22 anos, representava o Belenenses SAD desde a época 2014/2015 e já está temporada participou em cinco partidas na equipa principal e em três na formação sub-23.

Com formação no Benfica, Belenenses e Oeiras, na temporada transata o médio português representou ainda a equipa secundária do Benfica, participando em 31 jogos oficiais e apontando dois golos.

O emblema de Chaves, que ocupa o oitavo lugar com 22 pontos no segundo escalão, mudou de treinador em 19 de dezembro, com a saída de José Mota para a entrada de César Peixoto.

Em 27 de dezembro, o clube anunciou a rescisão por mútuo acordo com o médio Costinha, de 27 anos, que reforçou o Santa Clara, da Liga NOS.